Стало известно, как страны Европы могут склонить Трампа на свою сторону по Украине

Издание отмечает, что Брюссель может сделать это относительно легко, так как решение о выдаче премии решается пять малоизвестными чиновниками из Норвегии. Журнал подчеркивает, что если это произойдет, то Трамп положительно отреагирует на такой шаг Европы.