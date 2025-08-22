Стало известно, как страны Европы могут склонить Трампа на свою сторону по Украине

Европейские страны могут изменить отношение президента США Дональда Трампа к решению украинского конфликта, предложив его кандидатуру на вручение Нобелевской премии мира. Такое мнение выразил британский журнал The Economist.
Издание отмечает, что Брюссель может сделать это относительно легко, так как решение о выдаче премии решается пять малоизвестными чиновниками из Норвегии. Журнал подчеркивает, что если это произойдет, то Трамп положительно отреагирует на такой шаг Европы.
«Жест будет хорошо воспринят. Если Европа сможет найти способ, как обратить себе на пользу бредовые идеи Трампа, немного Нобелевского дурачества не помешает», — говорится в материале журнала.
В статье также говорится, что если европейские политики не смогут заполучить для Трампа Нобелевскую премию, они все равно должны «громко обозначить» свою поддержку его кандидатуры на номинацию.
