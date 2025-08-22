Кинокритик-иноагент Долин* получил гражданство Молдавии, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский кинокритик Антон Долин* (признан в РФ иноагентом) получил гражданство Молдавии, сообщил молдавский портал NewsMaker со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Майи Санду Игоря Захарова.
Как уточняет портал со ссылкой на Захарова, глава Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства в четверг.
«Российский кинокритик… Антон Долин* получил гражданство Молдовы. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров сообщил… что президент Майя Санду подписала указ 21 августа. Он отметил, что документ скоро опубликуют», — заявил портал со ссылкой на Захарова.
Министерство юстиции России внесло Долина* в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.