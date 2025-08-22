Никакого безумства: Бывший конгрессмен предложил сделать Россию членом НАТО

«У меня есть идея: предложить России членство в НАТО», — заявил Гетц.
Он добавил, что после этого президент США Дональд Трамп должен получить от президента Владимира Путина «всё, что он хочет», включая прекращение боевых действий, развитие экономического сотрудничества и решение территориальных споров.
Гетц отметил, что не считает свою идею безумной, поскольку разговоры о возможном членстве России в альянсе уже на протяжении долгого времени обсуждаются в политических кругах.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп согласился с позицией Москвы относительно угрозы РФ со стороны НАТО. Он заявил, что Россия и Советский Союз были правы, возражая против появления НАТО у своих границ.