Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никакого безумства: Бывший конгрессмен предложил сделать Россию членом НАТО

Бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в эфире программы на телеканале One America News выдвинул неожиданное предложение: пригласить Россию в НАТО. По его словам, это могло бы стать шагом к миру и сближению между странами.

Источник: Life.ru

«У меня есть идея: предложить России членство в НАТО», — заявил Гетц.

Он добавил, что после этого президент США Дональд Трамп должен получить от президента Владимира Путина «всё, что он хочет», включая прекращение боевых действий, развитие экономического сотрудничества и решение территориальных споров.

Гетц отметил, что не считает свою идею безумной, поскольку разговоры о возможном членстве России в альянсе уже на протяжении долгого времени обсуждаются в политических кругах.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп согласился с позицией Москвы относительно угрозы РФ со стороны НАТО. Он заявил, что Россия и Советский Союз были правы, возражая против появления НАТО у своих границ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше