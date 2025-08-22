Советник Трампа оценил важность торговой сделки с ЕС для США

США и ЕС ранее объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около $750 млрд к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее $40 млрд. ЕС еще планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. -0-