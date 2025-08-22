The Economist: в ЦРУ проводят сокращения и чистки, увольняя нелояльных

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов разведка США пришла к выводу о том, что Москва не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в волеизъявление американских граждан. Но после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы поручила создать новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.