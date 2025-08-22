В США решили перепроверить визы миллионов иностранцев на предмет нарушений

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки намерен изучить визы более 55 млн иностранцев. Такую проверку Госдеп хочет организовать для выявления нарушений, сообщает агентство Associated Press.
«Все обладатели виз в США подвергаются “постоянной проверке” с целью выявления любых признаков того, что они могут не иметь права на получение этого документа», — заявил Госдеп.
Американские власти добавили, что будут искать правонарушения со стороны иностранцев, получивших визы. Среди таковых просрочка визы, преступления, угроза общественной безопасности, участие в террористической деятельности или ее поддержка.
В случае выявления таких правонарушений выданная иностранному гражданину виза будет аннулирована. Если же обладатель визы на тот момент будет находиться на территории США, то его могут депортировать за пределы страны.
Ранее стало известно, что власти США будут проверять соцсети иммигрантов, выискивая антиамериканизм.
