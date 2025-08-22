AP: администрация Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона

В июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уведомило об аннулировании нескольких сотен тысяч разрешений на проживание и работу и предписала лишенным документов мигрантам покинуть территорию страны. Хозяин Белого дома также запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Полный запрет коснулся граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Частичные ограничения затронули граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. −0-