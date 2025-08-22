Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: администрация Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона

Государственный департамент, чьи слова приводит агентство, готов аннулировать визы при условии, если обнаружатся «признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участия в террористической активности в любой форме или поддержки террористических организаций».

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа проверит более 55 млн человек, имеющих американские визы, на предполагающие высылку из страны нарушения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.

Государственный департамент, чьи слова приводит агентство, готов аннулировать визы при условии, если обнаружатся «признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участия в террористической активности в любой форме или поддержки террористических организаций».

В июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уведомило об аннулировании нескольких сотен тысяч разрешений на проживание и работу и предписала лишенным документов мигрантам покинуть территорию страны. Хозяин Белого дома также запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Полный запрет коснулся граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Частичные ограничения затронули граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. −0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше