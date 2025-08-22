AP: Госдеп США проверит визы 55 миллионов иностранцев на предмет нарушений

Американские власти подчеркивают, что все обладатели виз находятся под постоянным контролем, направленным на выявление обстоятельств, при которых право на въезд в страну может быть утрачено. В поле внимания попадают такие нарушения, как превышение срока действия визы, участие в преступной деятельности, угрозы общественной безопасности, связи с террористическими организациями или оказание им поддержки.