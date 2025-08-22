AP: Госдеп США проверит визы 55 миллионов иностранцев на предмет нарушений

Госдепартамент США намерен провести проверку более чем 55 миллионов виз, выданных иностранным гражданам, чтобы выявить тех, чьи документы могут быть отменены или кто рискует депортацией за нарушение иммиграционных норм, передает Associated Press.
Американские власти подчеркивают, что все обладатели виз находятся под постоянным контролем, направленным на выявление обстоятельств, при которых право на въезд в страну может быть утрачено. В поле внимания попадают такие нарушения, как превышение срока действия визы, участие в преступной деятельности, угрозы общественной безопасности, связи с террористическими организациями или оказание им поддержки.
При обнаружении подобных фактов виза подлежит аннулированию. Если же ее владелец уже находится в США, то в таком случае ему может грозить депортация.
