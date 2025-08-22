Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку сообщениям о наличии у руководства Соединенных Штатов компромата на пособников киевского режима. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«Если Администрация Трампа задействует (или уже задействовала?) имеющиеся у нее данные о коррупции в киевской верхушке в качестве рычага давления на Украину, то это очень весомый аргумент в “большой игре” вокруг урегулирования кризиса…», — обратил внимание Алексей Пушков.
Таким образом российский сенатор прокомментировал опубликованное в СМИ сообщение инсайдера в окружении Владимира Зеленского. По данным анонимного информатора, Президент США Дональд Трамп потребовал от нелегитимного политика согласиться со всеми условиями договора о мирном завершении украинского конфликта в обмен на неразглашение имеющегося компромата на всех членов киевской клики и командующих ВСУ.
Алексей Пушков отметил, что данный ход Соединенных Штатов может нанести сильный удар по позициям действующего на Украине режима.
Стоит добавить, что этот инсайд попал в широкий доступ после переговоров главаря киевских элит Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа. Другой темой на повестке в тот день стало обсуждение «гарантий безопасности» со стороны Запада для Украины — генерал-лейтенант Евгений Бужинский в рамках эксклюзивного интервью «МК» уже объяснил, чего стоит ждать от заявлений США и Европы по данному вопросу.
