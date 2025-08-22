Стоит добавить, что этот инсайд попал в широкий доступ после переговоров главаря киевских элит Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа. Другой темой на повестке в тот день стало обсуждение «гарантий безопасности» со стороны Запада для Украины — генерал-лейтенант Евгений Бужинский в рамках эксклюзивного интервью «МК» уже объяснил, чего стоит ждать от заявлений США и Европы по данному вопросу.