Гутерриш призвал США и Венесуэлу к деэскалации в Карибском бассейне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне решения США направить военные корабли к побережью Венесуэлы призвал стороны снизить напряженность и действовать сдержанно, передает заместитель его официального представителя Даньела Гросс де Альмейда.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп готов использовать все инструменты американской силы для борьбы с наркотрафиком, не исключая военной операции в Венесуэле. Это заявление прозвучало одновременно с отправкой к берегам страны трех военных кораблей США, на борту которых, по данным СМИ, находится около четырех тысяч морских пехотинцев.
По словам представителя генсека, ООН внимательно следит за ситуацией в Карибском бассейне и подчеркивает необходимость урегулирования разногласий мирными средствами. На вопрос журналистов о возможном нарушении Устава ООН в связи с действиями США она отметила, что информации на этот счет у нее нет.