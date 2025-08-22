Ричмонд
В Польше призвали Израиль отказаться от переселения граждан на Западный берег Иордана

В Польше призвали власти Израиля отказаться от поддержки незаконного переселения граждан на Западный берег Иордана, прекратив строительство новых еврейских поселений.

В Польше призвали власти Израиля отказаться от поддержки незаконного переселения граждан на Западный берег Иордана, прекратив строительство новых еврейских поселений. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши.

«Мы категорически против планов строительства новых еврейских поселений в районе Е1, на Западном берегу. Решение правительства Израиля, принятое в среду, 20 августа 2025 года, прямо противоречит международному праву», — говорится в заявлении.

МИД Польши отметил, что Варшава поддерживает двухгосударственное решение, предполагающее сосуществование Израиля и Палестины в границах 1967 года.

Польским МИД также заявил, что осуждает «любые акты агрессии на этом фоне против палестинского населения».

Израильский государственный телеканал Kan ранее сообщил, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии одобрила строительство почти 3,5 тыс. объектов жилья в зоне E1. Этот район свяжет Иерусалим и Маале-Адумим, что нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.

Нетаньяху утвердил армейские планы по установлению израильского контроля в Газе.

