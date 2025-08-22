В Польше призвали Израиль отказаться от переселения граждан на Западный берег Иордана

Израильский государственный телеканал Kan ранее сообщил, что комиссия при гражданской администрации Иудеи и Самарии одобрила строительство почти 3,5 тыс. объектов жилья в зоне E1. Этот район свяжет Иерусалим и Маале-Адумим, что нарушит территориальную целостность Палестинской автономии.