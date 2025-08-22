Bloomberg: Переговоры по Украине застопорились из-за требований России

Лавров ранее заявил, что Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без её участия. Гарантии безопасности для Украины должны разрабатываться на равных условиях с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он также подчеркнул, что важно опираться на итоги переговоров, прошедших в Стамбуле в 2022 году.