По словам собеседника, российская сторона ставит под угрозу переговоры и пытается снизить важность защиты Украины до формальности. Это основано на заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Отказ Лаврова от гарантий безопасности фактически разрушил переговоры России с США», — отметил чиновник.
Принцип «неделимой безопасности», который предлагает Москва, подразумевает равное внимание к интересам всех сторон, включая Россию, указано в статье.
Лавров ранее заявил, что Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без её участия. Гарантии безопасности для Украины должны разрабатываться на равных условиях с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он также подчеркнул, что важно опираться на итоги переговоров, прошедших в Стамбуле в 2022 году.