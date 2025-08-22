Ричмонд
США прекратили обмен разведданными по Украине с партнёрами из альянса «Пять глаз»

США прекратили передачу разведданных, касающихся мирных переговоров по Украине, своим западным партнёрам из альянса «Пять глаз».

США прекратили передачу разведданных, касающихся мирных переговоров по Украине, своим западным партнёрам из альянса «Пять глаз». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американских спецслужбах.

По информации СМИ, директор национальной разведки Тулси Габбард недавно выпустила директиву, запрещающую американским разведывательным агентствам делиться с союзниками информацией о переговорах между Россией и Украиной.

В альянс «Пять глаз» входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. При этом в директиве уточняется, что обмен дипломатической информацией, полученной иными способами, а также военными данными, не связанными с мирными переговорами, остаётся возможным. В частности, США продолжают передавать Украине сведения для поддержки её оборонительных действий.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку сообщениям о наличии у руководства Соединенных Штатов компромата на власти США.

Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
