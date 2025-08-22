США прекратили обмен разведданными по Украине с партнёрами из альянса «Пять глаз»

США прекратили передачу разведданных, касающихся мирных переговоров по Украине, своим западным партнёрам из альянса «Пять глаз». Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
По информации СМИ, директор национальной разведки Тулси Габбард недавно выпустила директиву, запрещающую американским разведывательным агентствам делиться с союзниками информацией о переговорах между Россией и Украиной.
В альянс «Пять глаз» входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. При этом в директиве уточняется, что обмен дипломатической информацией, полученной иными способами, а также военными данными, не связанными с мирными переговорами, остаётся возможным. В частности, США продолжают передавать Украине сведения для поддержки её оборонительных действий.
