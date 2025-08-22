Сальдо заявил, что правобережье Херсонщины должно вернуться под контроль России

Все правобережье Херсонской области, в том числе город Херсон, должны быть под контролем России по результатам мирного урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал губернатор региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.
Он указал, что Херсон — это территория России. Также под контролем России должна остаться Кинбурнская коса, которая ранее входила в состав соседней с Херсонской Николаевской области.
Сальдо напомнил, что Херсонская область и Кинбурнская коса вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.
«Во время переговорного процесса, конечно же, будет много слухов, много толкований различных. Но если смотреть правде в глаза, то это территория Российской Федерации, безоговорочно, которая признана конституционно», — подчеркнул Сальдо.
Ранее губернатор Сальдо заявил, что жители Херсонщины неоднократно спасали ему жизнь.
