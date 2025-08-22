НАБУ провело обыски у сотрудников СБУ по делу Коломойского*

По информации источников, поводом для обысков стали данные, изъятые с телефона бизнесмена Богдана Якимца, который предположительно выступал посредником в передаче сведений. В его переписке якобы содержались контакты с сотрудниками СБУ, включая Дударя, имеющего доступ к материалам дела Коломойского*.
Напомним, что в сентябре 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. После суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде ареста. Также против бизнесмена на Украине возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.