НАБУ провело обыски у сотрудников СБУ по делу Коломойского*

Напомним, что в сентябре 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. После суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде ареста. Также против бизнесмена на Украине возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства.