Вашингтон перестал делиться с союзниками разведанными о переговорах по Украине

США отказались от обмена разведданными по Украине с партнерами из альянса «Пять глаз». Это следует из документа, на который ссылается издание CBS.

Источник: Life.ru

В материале указано, что указ выпустила директор Национальной разведки Тулси Габбард. Она постановила не передавать информацию, связанную с мирными переговорами между Россией и Украиной, своим западным союзникам.

«Меморандум от 20 июля, подписанный Габбард, содержит указание не делиться сведениями с разведывательным альянсом, образованным после Второй мировой войны. В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия», — добавляет CBS, ссылаясь на анонимные источники в разведке.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии. Нынешние власти в Будапеште рассматривают как серьёзную помеху для «единой Европы».

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше