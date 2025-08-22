В материале указано, что указ выпустила директор Национальной разведки Тулси Габбард. Она постановила не передавать информацию, связанную с мирными переговорами между Россией и Украиной, своим западным союзникам.
«Меморандум от 20 июля, подписанный Габбард, содержит указание не делиться сведениями с разведывательным альянсом, образованным после Второй мировой войны. В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия», — добавляет CBS, ссылаясь на анонимные источники в разведке.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии. Нынешние власти в Будапеште рассматривают как серьёзную помеху для «единой Европы».