Эксперт Томас Фази предположил, что переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска 15 августа не проводились с целью достижения договоренностей в рамках урегулирования кризиса на Украине. Свою позицию он обосновал в рамках материала для норвежского информпортала Steigan.no.
«…Скорее всего, встреча была о для того, чтобы позволить США уйти с Украины, не признавая поражения, в то время как Россия продолжит продвигаться вперед», — обратил внимание Томас Фази.
Как указал журналист в своей статье для Steigan, Президент РФ и американский лидер осознают, что достичь каких-либо значимых договоренностей сейчас просто «невозможно». Тем не менее переговоры состоялись, чтобы США могли продемонстрировать миру свою приверженность решению украинского вопроса.
В свою очередь, руководство России добилось уменьшения поддержки киевского режима со стороны американской Администрации.
С мнением Томаса Фази согласны и некоторые отечественные эксперты. Ранее сотрудник Российской академии наук Максим Черкашин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, почему встреча главаря киевской клики Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом 18 августа доказала желание Белого дома поскорее «умыть руки».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.