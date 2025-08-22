Минздрав: правила медосвидетельствования водителей изменятся в 2027 году

Ведомство уточнило, что с 1 сентября 2025 года никаких изменений в порядок прохождения обследований и форму медицинской справки вводиться не будет, несмотря на сообщения в СМИ. Все поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 закона «О персональных данных» вступят в силу только в 2027 году.