Минздрав: правила медосвидетельствования водителей изменятся в 2027 году

Минздрав России сообщил, что новые правила прохождения медосвидетельствования для водителей начнут действовать с 1 марта 2027 года. К этому сроку планируется принять необходимые подзаконные акты и подготовить разъяснения для участников процесса.
Ведомство уточнило, что с 1 сентября 2025 года никаких изменений в порядок прохождения обследований и форму медицинской справки вводиться не будет, несмотря на сообщения в СМИ. Все поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 закона «О персональных данных» вступят в силу только в 2027 году.
Напомним, что 2 июля Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым водителей смогут направлять на медицинское обследование или лечение при выявлении заболеваний либо ограничений, мешающих управлению транспортом. В случае отказа от обследования водительские права будут аннулированы. Новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав.