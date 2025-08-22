Бывшего президента Бразилии заподозрили в отмывании денег

Полиция Бразилии подозревает экс-президента страны Жаира Болсонару в отмывании денег на сумму более 5 млн долларов за год. Об этом сообщила газета Folha de Sao Paulo.
«Финансовые операции, предположительно связанные с отмыванием денег и другими преступлениями, выявленными на счетах Болсонару, были совершены в период с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года», — говорится в комментарии бразильской федеральной полиции.
Болсонару возглавлял Бразилию в период с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года. В октябре 2022 года он проиграл президентские выборы Луису Инасиу Луле да Силве.
К слову, сейчас Болсонару уже находится под уголовным делом о попытке государственного переворота и участии в вооруженной преступной организации. Если экс-президента признают виновным, ему может грозить до 43 лет тюрьмы. С 4 августа Болсонару находится под домашним арестом.
