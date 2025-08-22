Рубио сообщил о приостановке выдачи рабочих виз водителям грузовиков

Госдепартамент США объявил о немедленной приостановке выдачи рабочих виз иностранным водителям коммерческих грузовиков.
По заявлению главы внешнеполитического ведомства Марко Рубио, увеличение числа иностранных шофёров за рулём крупногабаритных фур создает риски для безопасности граждан и одновременно негативно отражается на условиях работы и уровне доходов американских дальнобойщиков.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США намерен провести проверку более чем 55 миллионов виз, выданных иностранным гражданам, чтобы выявить тех, чьи документы могут быть отменены или кто рискует депортацией за нарушение иммиграционных норм.