В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Билл Клинтон будучи президентом США на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в 2000 году подчеркивал, что расширение НАТО на восток не угрожает Москве, и заявлял о готовности рассмотреть возможность вступления РФ в Североатлантический альянс, следует из рассекреченных документов американского правительства.

Источник: © РИА Новости

Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона обнародовала записи, сделанные дипломатом и переводчиком Строубом Тэлботтом, в то время занимавшим пост заместителя госсекретаря США и свободно владевшим русским языком, во время встречи Путина и Клинтона в Кремле в июне 2000 года.

«С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», — заявил Клинтон.

Он подчеркивал, что «если наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе, о которой им следует беспокоиться, они упустят возможность совместно решать другие проблемы». Однако, как следует из рассекреченных документов, уже на следующий день президент США был «гораздо менее откровенен в этом вопросе».

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года Путин заявил, что Россия могла бы стать членом НАТО в начале 2000-х, если бы США проявили искреннюю заинтересованность. Аналогичную позицию президент озвучивал еще в феврале 2022 года, ссылаясь на разговор с Клинтоном, который, по словам Путина, «отнесся холодно» к этой идее.

