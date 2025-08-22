В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО

Он подчеркивал, что «если наши преемники сосредоточат внимание друг на друге как на главной угрозе, о которой им следует беспокоиться, они упустят возможность совместно решать другие проблемы». Однако, как следует из рассекреченных документов, уже на следующий день президент США был «гораздо менее откровенен в этом вопросе».