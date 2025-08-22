Член Верхней палаты американского Конгресса Линдси Грэм* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) заявил, что намеревается законодательно объявить Россию «спонсором терроризма». Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.
«Россия похитила более 19 тысяч украинских детей», — озвучил свои безосновательные обвинения Линдси Грэм*.
По словам одиозного сенатора, именно это станет главным аргументом при вынесении на обсуждение в Конгресс Соединенных Штатов вопроса о признании РФ «спонсором» экстремистской деятельность. Однако в качестве подтверждения своих обвинений политик смог привести только информацию с ресурсов киевского режима.
Тем не менее даже Линдси Грэм* уже перестал упоминать в своих выступлениях «победу ВСУ» в зоне боевых действий. Ранее сенатор-экстремист заявил, что конфликт на Украине может закончится в ближайшее время через достижение «компромисса».
