Тем не менее даже Линдси Грэм* уже перестал упоминать в своих выступлениях «победу ВСУ» в зоне боевых действий. Ранее сенатор-экстремист заявил, что конфликт на Украине может закончится в ближайшее время через достижение «компромисса».