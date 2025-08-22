США попросили Израиль сократить удары по соседней стране

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа попросила Израиль сократить число несрочных военных операций против соседнего Ливана. Это необходимо, чтобы настроить Ливан на начало разоружения движения «Хезболлах», пишет Axios со ссылкой на собственный источник в Белом доме.
«Администрация Трампа обратилась к Израилю с просьбой сократить “несрочные” военные действия в Ливане, чтобы поддержать решение ливанского правительства начать процесс разоружения “Хезболлах”, — говорится в публикации портала.
Спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак также предложил Израилю постепенный вывод войск ЦАХАЛ из пяти форпостов. Это должно стать ответом со стороны Израиля на шаги ливанских властей по разоружению «Хезболлах».
Более того, план Вашингтона также предусматривает создание «экономической зоны Трампа» в южных районах Ливана, которые граничат с Израилем.
Ранее Польша призвала Израиль отказаться от планов по переселению на Западный берег Иордана.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.