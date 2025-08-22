Экс-министр Хабаровского края задержан в Москве

Как отмечает издание, задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова. По версии следствия, Никонов заключил 29 контрактов с коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам и с ухудшенными характеристиками, что нанесло бюджету ущерб свыше 650 миллионов рублей.