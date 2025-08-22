Ричмонд
Экс-министр Хабаровского края задержан в Москве

Бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко был задержан в Москве, сообщает aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, экс-чиновник обвиняется в присвоении особо крупной суммы — свыше 120 миллионов рублей. Следствие полагает, что Бойченко причастен к хищению этих средств.

Как отмечает издание, задержание связано с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова. По версии следствия, Никонов заключил 29 контрактов с коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам и с ухудшенными характеристиками, что нанесло бюджету ущерб свыше 650 миллионов рублей.

Юрий Бойченко занимал пост министра здравоохранения Хабаровского края до 2024 года. Его уход с должности объясняли семейными обстоятельствами. В апреле текущего года он также был привлечен к административной ответственности за нарушения в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее суд подтвердил законность ареста экс-замглавы Росгвардии Виктора Стригунова.