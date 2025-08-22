Рогов указал на несерьезность слов Ермака об уступках: вот где просчитался Киев

Председатель профильной комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов охарактеризовал заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака об отсутствии готовности к территориальным компромиссам как пустые слова, лишенные смысла.
«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо», — сказал Рогов.
По его мнению, подобные заявления являются инструментом, с помощью которого киевский режим пытается обеспечить себе наиболее выгодные условия в процессе мирного урегулирования.
Как ранее заявлял Ермак в беседе с Corriere della Sera, вопрос о проведении конституционного референдума для признания российского статуса Крыма и четырех новых регионов даже не стоит на повестке дня Украины.
Накануне Ермак сообщил, что Украина в настоящее время не намерена идти на территориальные компромиссы в пользу России, но при этом осознает отсутствие возможности силового возвращения новых субъектов РФ.