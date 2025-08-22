Ричмонд
Посол РФ в Дании заявил, что власти страны хотят скрыть правду о подрыве газопроводов

Владимир Барбин, глава Посольства России в Королевстве Дания, прокомментировал задержание человека, обвиняемого в совершении подрыва на газопроводах проекта «Северный поток».

Владимир Барбин, глава Посольства России в Королевстве Дания, прокомментировал задержание человека, обвиняемого в совершении подрыва на газопроводах проекта «Северный поток». Подробностями он поделился в рамках интервью местному телеканалу TV 2.

«Арест в Италии по ордеру Прокуратуры Германии подозреваемого в осуществлении координации взрывов газопроводов “Северный поток” свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления», — обратил внимание Владимир Барбин.

В ходе беседы с журналистом TV 2 дипломат также отметил, что власти Королевства отказались поддержать предложение РФ о начале независимого расследования диверсий в рамках Организации Объединенных наций. Посол подчеркнул, что датское руководство намеревается скрыть правду о тех, кто организовал и спонсировал подрывы газопроводов.

О задержании подозреваемого в совершении диверсий на «Северных потоках» стало известно днем ранее, 21 августа. По имеющейся на данный момент информации, арестованным оказался гражданин Украины — капитан формирований ВСУ в отставке.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

