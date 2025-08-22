Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны Латинской Америки испугались вторжения США в Венесуэлу

Страны Латинской Америки высказывают серьёзные опасения по поводу планов президента США Дональда Трампа отправить военные корабли к берегам Венесуэлы. Как сообщает Al Jazeera, это решение воспринимается как потенциальная угроза для всего региона.

Источник: Life.ru

По словам экспертов, инициатива Трампа о направлении военных сил в Карибский бассейн с целью борьбы с наркотрафиком вызывает опасения, что она может затронуть не только Венесуэлу, но и другие страны Латинской Америки. Региональные лидеры задаются вопросом, почему президент США делает «столь агрессивный шаг», когда стремится выглядеть миротворцем.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что американская администрация готова задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотиками и не исключила возможности военной операции в Венесуэле. Это заявление прозвучало на фоне отправки к венесуэльским берегам трёх американских военных кораблей, на борту которых находятся около четырёх тысяч морских пехотинцев.

Ранее Life.ru писал, что заявления Дональда Трампа заставили Японию задуматься о ядерном оружии. Из-за нестабильных отношений с Вашингтоном Токио рассматривает возможность обзавестись своими ядерными бомбами, не полагаясь на защиту США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше