Страны Латинской Америки испугались вторжения США в Венесуэлу

По словам экспертов, инициатива Трампа о направлении военных сил в Карибский бассейн с целью борьбы с наркотрафиком вызывает опасения, что она может затронуть не только Венесуэлу, но и другие страны Латинской Америки. Региональные лидеры задаются вопросом, почему президент США делает «столь агрессивный шаг», когда стремится выглядеть миротворцем.