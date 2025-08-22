Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, прокомментировал заявление начальника офиса главаря киевского режима Андрея Ермака о статусе новых субъектов Федерации. Своим мнением он поделился в рамках беседы с РИА Новости.
«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо…», — подчеркнул Владимир Рогов в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Он добавил, что решение о присоединении к России жители новых регионов уже сделали и они не собираются от него отступать.
Днем ранее, 21 августа, начальник офиса Владимира Зеленского заявил, что киевский режим не пойдет на «уступки территорий». Также Андрей Ермак отказался от идеи проведения референдума для внесения поправок в Конституцию Украины.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.