США запретили предоставлять союзникам разведданые о переговорах по Украине

Администрация Вашингтона распорядилась ограничить доступ стран альянса «Пять глаз» к данным о переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта на Украине, сообщил телеканал CBS.
По данным источников из числа американских чиновников, разведывательному сообществу США предписано не делиться с партнёрами никакой информацией, связанной с мирными консультациями.
В указании, подписанном директором Национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля, говорится, что любые сведения о переговорах не подлежат передаче представителям Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии — стран, входящих в союз вместе с США. Исключение делается только для данных, которые уже были опубликованы официально, или информации, поступившей по дипломатическим каналам и не имеющей отношения к процессу переговоров.
При этом разведка по-прежнему может предоставлять Киеву необходимые данные для проведения военных операций. Причины введения таких ограничений официально не раскрываются, однако источники канала отмечают, что это решение стало неожиданным для союзников по альянсу.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует временно отойти от прямого участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, предоставив лидеру РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому возможность самостоятельно провести двусторонние консультации.