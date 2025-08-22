США запретили предоставлять союзникам разведданые о переговорах по Украине

В указании, подписанном директором Национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля, говорится, что любые сведения о переговорах не подлежат передаче представителям Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии — стран, входящих в союз вместе с США. Исключение делается только для данных, которые уже были опубликованы официально, или информации, поступившей по дипломатическим каналам и не имеющей отношения к процессу переговоров.