США раскрыли документы о планах Клинтона рассмотреть вступление РФ в НАТО

Рассекреченные документы администрации США подтверждают, что во время переговоров в Кремле в июне 2000 года Билл Клинтон, занимавший тогда пост 42-го президента США, обсуждал с Владимиром Путиным перспективы взаимодействия России и НАТО.
В материалах указывается, что Клинтон рассматривал расширение альянса как процесс, не представляющий угрозы для Москвы, и допускал возможность обсуждения членства России в Североатлантическом блоке в будущем.
Американский лидер отмечал, что расширение НАТО вызывает беспокойство у российской стороны, однако настаивал, что этот шаг направлен не против России, а на укрепление единства европейских стран. В документах подчеркивается, что он также выражал удовлетворение восстановлением сотрудничества России с альянсом.
В феврале 2024 года Владимир Путин в интервью напомнил об этой встрече и заявил, что в начале 2000-х годов у России мог бы появиться шанс войти в НАТО. По его словам, всё зависело от готовности Вашингтона проявить подлинное стремление к такому сближению.
Ранее ФБР раскрыло попытки Клинтон распространить фейки о РФ и Трампе в 2016 году.