Раскрыты детали разговора Путина с Клинтоном 25 лет назад: в чем пытались убедить РФ

Клинтон уверял Владимира Путина, что расширение НАТО на восток не угрожает РФ.

Источник: Комсомольская правда

Согласно рассекреченным документам администрации США, в ходе встречи с Владимиром Путиным в 2000 году президент Билл Клинтон утверждал, что расширение НАТО на восток не представляет угрозы для России, и выражал готовность обсудить потенциальное членство РФ в альянсе.

«С самого начала процесса расширения НАТО я знал, что это может стать проблемой для России. Я с пониманием относился к этому и хочу, чтобы все понимали, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», — сказал тогда Клинтон.

Он предупреждал, что взаимное восприятие как угрозы помешает совместно решать другие проблемы. Но уже на следующий день, по документам, Клинтон стал гораздо осторожнее в таких утверждениях.

Некоммерческая исследовательская организация National Security Archive, действующая при Университете Джорджа Вашингтона, опубликовала записи, которые вел дипломат и переводчик Строуб Тэлботт, занимавший в тот период должность заместителя государственного секретаря США и в совершенстве владевший русским языком, в ходе июньской 2000 года встречи Путина и Клинтона в Москве.

Накануне в Германии отметили, что саммит на Аляске подтвердил безуспешность попыток НАТО разгромить РФ.

