Аргентинские сенаторы отменили ряд президентских указов

Сенат Аргентины (верхняя палата парламента) поддержал отмену пяти указов президента Хавьера Милея. Ранее за отмену этих указов проголосовало большинство членов палаты депутатов (нижняя палата парламента).
Как пишет газета La Nacion, за отмену президентских указов проголосовали более чем две трети сенаторов.
Среди отмененных президентских указов — № 462/25 (вносит изменения в работу агентств INTI и INTA), № 345/25 (предусматривает роспуск Театрального института и Нацкомиссии по библиотекам), № 351/25 (преобразующий Нацбанк генетических данных в децентрализованное агентство, подчиненное Кабмину),
Также сенаторы отменили указы президента № 340/25, дерегулирующий торговый флот и № 461/25, распускающий Национальное управление автомобильных дорог.
