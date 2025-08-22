NYT узнала, что администрация Трампа снизит требования к набору в ФБР

По мнению бывших и действующих агентов, Патель хочет, чтобы бюро уделяло больше времени борьбе с преступностью на улицах, а не сложным делам, связанным с финансовым мошенничеством, коррупцией в государственном секторе и национальной безопасностью. Сотни агентов ФБР были привлечены к патрулированию улиц Вашингтона после того, как президент Дональд Трамп объявил «День освобождения» столицы от преступности и бездомных.