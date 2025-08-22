NYT узнала, что администрация Трампа снизит требования к набору в ФБР

Согласно предложению главы ведомства Кэша Пателя и его заместителя Дэна Бонжино, у кандидатов не будут требовать диплом о высшем образовании (сейчас им необходимо иметь степень бакалавра), а время их подготовки сократится: курс обучения в академии в Куантико (Вирджиния) будет длиться не 18, а восемь недель.
Новые правила позволят привлекать сотрудников из других федеральных агентств, включая Иммиграционную и таможенную полицию и Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
По мнению бывших и действующих агентов, Патель хочет, чтобы бюро уделяло больше времени борьбе с преступностью на улицах, а не сложным делам, связанным с финансовым мошенничеством, коррупцией в государственном секторе и национальной безопасностью. Сотни агентов ФБР были привлечены к патрулированию улиц Вашингтона после того, как президент Дональд Трамп объявил «День освобождения» столицы от преступности и бездомных.
ФБР всегда тесно сотрудничало с полицией, но после терактов 11 сентября агентство было реструктурировано, чтобы уделять первоочередное внимание угрозам национальной безопасности, пишет NYT. Однако при Пателе агентов все чаще переводят на задачи по охране правопорядка и помощь в иммиграционном контроле. Бывший высокопоставленный сотрудник бюро Крис О’Лири заявил, что снижение стандартов подрывает миссию ФБР и его репутацию.
Критерии найма упростила также Иммиграционная и таможенная полиция, которая снизила возрастной ценз и отказалась от пятинедельного курса испанского языка для сотрудников.