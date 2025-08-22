Американский лидер Дональд Трамп собирается провести антинаркотическую спецоперацию на территории Боливарианской Республики Венесуэла. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступил телеканал Al Jazeera.
«…На их борту находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе 2,2 тысячи морских пехотинцев», — сообщили авторы материала.
Согласно данным информатора Al Jazeera, в направлении Венесуэлы движутся три десантных корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов: USS San Antonio, USS Fort Lauderdale и USS Iwo Jima.
Прибытие американской флотилии ожидается в это воскресенье, 24 августа. По информации инсайдера, целью спецоперации США станет противодействие находящимся на территории Венесуэлы латиноамериканским наркокартелям.
Возможно, предполагаемое нарушение суверенитета Боливарианской Республики лишит Дональда Трампа возможности получить Нобелевскую премию мира, на которую он претендует. По мнению ряда экспертов, эту почетную награду могут использовать и функционера Евросоюза, чтобы манипулировать американским лидером.
