Главком ВСУ Сырский не сможет навестить больного отца в России

Отец Александра Сырского проживает во Владимирской области и долгое время проходил лечение от заболевания головного мозга, которое финансировал сам главком ВСУ. Ранее сообщалось, что пенсионера перевели из Владимирской области в московскую клинику для прохождения реабилитации. На лечение в общей сложности было потрачено около 2,5 миллионов рублей. Семья Сырских просила не беспокоить их в этот сложный период.