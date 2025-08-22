Вопросы самореализации молодёжи обсудят на ВЭФ

В рамках Форума пройдет более 15 сессий: экспертные дискуссии, мастер-классы и практико-ориентированные лекции. Среди них — «Диалог без границ: молодежные инициативы России и Китая», посвященный использованию молодежной дипломатии в стратегическом диалоге двух держав, «Будущее здесь: трансформация регионов вместе с бизнесом» об участии молодых специалистов в развитии Дальнего Востока, «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» про инновации в области генеративного искусственного интеллекта и другие сессии.