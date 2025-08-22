Рогов назвал словоблудием заявление Ермака об уступках России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко отреагировал на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака об отказе Киева от территориальных уступок.
В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Ермак заявил, что Украина не рассматривает проведение конституционного референдума, который мог бы признать российский статус Крыма и четырёх новых регионов, вошедших в состав РФ. По его словам, Киев не готов к уступкам в вопросе территорий, хотя и осознаёт невозможность вернуть их силовым путём.
«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо», — сказал Рогов в комментарии РИА Новости.
Он добавил, что подобные заявления киевских властей направлены на получение максимальных выгод в процессе обсуждения возможного мирного урегулирования конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос должен обсуждаться только в рамках встречи с президентами России и США. Он также предположил, где могут пройти его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.