Рогов назвал словоблудием заявление Ермака об уступках России

В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Ермак заявил, что Украина не рассматривает проведение конституционного референдума, который мог бы признать российский статус Крыма и четырёх новых регионов, вошедших в состав РФ. По его словам, Киев не готов к уступкам в вопросе территорий, хотя и осознаёт невозможность вернуть их силовым путём.