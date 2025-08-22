Ричмонд
Ким Чен Ын вручил высшие награды военнослужащим участвовавшим в операции в Курской области

Глава КНДР Ким Чен Ын вручил высшие государственные награды военнослужащим Корейской народной армии, принимавшим участие в операции на территории Курской области.

Глава КНДР Ким Чен Ын вручил высшие государственные награды военнослужащим Корейской народной армии, принимавшим участие в операции на территории Курской области. Церемония награждения прошла в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В торжественном мероприятии участвовали командиры, бойцы и члены их семей. Секретари ЦК ТПК встречали военных с цветами. В своей речи Ким Чен Ын подчеркнул выдающуюся доблесть и самоотверженность военнослужащих, проявленную в ходе операции. Он назвал их несравненными героями, а войска, действовавшие за рубежом, — героическими.

Лидер страны отметил массовый героизм участников и предложил почтить память погибших минутой молчания. От имени награждённых выступил командующий силами специального назначения генерал-полковник Ким Ён Бок. Согласно указу президиума Верховного народного собрания, военнослужащие получили ордена и медали.

Ранее 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку специальной военной операции на Украине и высоко оценил вклад северокорейских бойцов в освобождение Курской области.

