Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что правобережная часть региона вместе с Херсоном должна оставаться в составе России при возможном мирном урегулировании.
Он отметил, что эта территория, включая Кинбурнскую косу, была закреплена за Россией по результатам референдума, проведённого осенью 2022 года.
По словам Сальдо, в ходе переговоров вокруг статуса региона могут появляться различные трактовки и слухи, однако, с его точки зрения, Херсон и прилегающие территории юридически закреплены в составе Российской Федерации и не подлежат обсуждению.
Ранее Сальдо заявил, что Донбасс и Новороссия относятся к исконно русским землям, в связи с чем эти регионы не могут рассматриваться в качестве возможной территориальной уступки со стороны киевского режима.