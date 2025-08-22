Ричмонд
Сальдо: правобережье Херсонщины должно остаться в составе России

По его словам, Кинбурнская коcа и правый берег реки Днепр в Херсонской области вместе с областным центром Херсоном являются РФ.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что правобережная часть региона вместе с Херсоном должна оставаться в составе России при возможном мирном урегулировании.

Он отметил, что эта территория, включая Кинбурнскую косу, была закреплена за Россией по результатам референдума, проведённого осенью 2022 года.

По словам Сальдо, в ходе переговоров вокруг статуса региона могут появляться различные трактовки и слухи, однако, с его точки зрения, Херсон и прилегающие территории юридически закреплены в составе Российской Федерации и не подлежат обсуждению.

Ранее Сальдо заявил, что Донбасс и Новороссия относятся к исконно русским землям, в связи с чем эти регионы не могут рассматриваться в качестве возможной территориальной уступки со стороны киевского режима.