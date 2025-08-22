Folha de Sao Paulo: Болсонару подозревают в отмывании денег

Бразильская федеральная полиция заподозрила бывшего президента Жаира Болсонару, который уже обвиняется в попытке госпереворота, в отмывании свыше пяти миллионов долларов за год. Об этом сообщает издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на материалы расследования.
Согласно данным следствия, подозрительные финансовые операции проводились с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года. В отчёте полиции уточняется, что только за период с марта 2023-го по февраль 2024 года через счета Болсонару прошло более 30 миллионов реалов по кредитным операциям и примерно столько же по дебетовым — в общей сложности почти 5,5 миллиона долларов.
Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии с января 2019-го по январь 2023 года. Сейчас он находится под следствием по нескольким делам, включая расследование попытки государственного переворота и злоупотребления в период нахождения у власти.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал прекратить суд над Болсонару. Американский лидер выразил обеспокоенность политической ситуацией в Бразилии.