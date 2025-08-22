Folha de Sao Paulo: Болсонару подозревают в отмывании денег

Согласно данным следствия, подозрительные финансовые операции проводились с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года. В отчёте полиции уточняется, что только за период с марта 2023-го по февраль 2024 года через счета Болсонару прошло более 30 миллионов реалов по кредитным операциям и примерно столько же по дебетовым — в общей сложности почти 5,5 миллиона долларов.