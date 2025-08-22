Шаповалов: захватом Газы Нетаньяху пытается укрепить власть после протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует наступление в секторе Газа для укрепления своей власти на фоне протестов в стране. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Напомним, 21 августа ранее Армия обороны Израиля, по словам бригадного генерала Эффи Дефрина, приступила к наступательным действиям на территорию Газы. Он отметил, что подразделения ЦАХАЛ удерживают контроль над окраинами Газы, закрепляясь на занятых позициях.
Шаповалов, комментируя эту ситуацию, отметил, что Израиль уже несколько месяцев пытается захватить Газу, сейчас лишь начался очередной этап этой операции. Политолог подчеркнул, что за это время ситуация принципиально не поменялась.
«Нетаньяху, используя расположение президента США Дональда Трампа, пытается укрепить свою власть наступлением на Газу. Премьер не пользуется абсолютным доверием со стороны граждан Израиля, о чем говорят и набирающие обороты протесты против его политики. Таким захватом Газы он пытается решить внутриполитические проблемы Израиля, опираясь на авторитет и силу США», — сказал эксперт.
По словам политолога, еще одной причиной очередного наступления ЦАХАЛ является расширяющаяся кампания по признанию независимости Палестины.
«Если критическая масса государств, в том числе и союзников Израиля, заявит о готовности признать Палестину, то ситуация может стать плачевной для Нетаньяху. Поэтому сейчас он пытается затруднить процесс признания Палестины», — добавил он.
Ранее Шаповалов отметил, что Израиль не способен на полномасштабную войну с Сирией.