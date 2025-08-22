Шаповалов: захватом Газы Нетаньяху пытается укрепить власть после протестов

«Нетаньяху, используя расположение президента США Дональда Трампа, пытается укрепить свою власть наступлением на Газу. Премьер не пользуется абсолютным доверием со стороны граждан Израиля, о чем говорят и набирающие обороты протесты против его политики. Таким захватом Газы он пытается решить внутриполитические проблемы Израиля, опираясь на авторитет и силу США», — сказал эксперт.