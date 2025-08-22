Ричмонд
Защитников границ РФ от ВСУ признают ветеранами боевых действий

Этот статус будет присваиваться им автоматически на основании правительственного постановления.

Источник: Аргументы и факты

Правительство утвердило порядок, по которому участники обороны приграничных районов России в период спецоперации смогут получить статус ветерана боевых действий автоматически, без личного заявления.

Согласно постановлению, это распространяется на военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений уголовно-исполнительной системы, а также на работников прокуратуры и Следственного комитета, включая тех, кто уже уволен в запас.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует построить пограничное ограждение высотой 4,5 метра в максимальной близости от границы с Россией.