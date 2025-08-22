Попавшие в общий доступ ранее засекреченные материалы подтвердили, что бывший Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в 2000 году заверял российское руководство в отсутствии угроз со стороны расширявшегося Североатлантического альянса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на National Security Archive.
Отмечается, что благодаря сохранившимся заметкам экс-заместителя главы Госдепартамента США Строуба Тэлботта стали известны новые подробности переговоров Президентов Владимира Путина и Билла Клинтона в Москве.
В ходе своего официального визита в 2000 году американский лидер заверил принимающую сторону в том, что расширение блока НАТО «никоим образом не угрожает» интересам РФ.
Как указали на РИА Новости, в рамках встречи лидеров двух держав Билл Клинтон выразил желание решать возникающие между США и российским руководством проблемы через диалог.
Однако, к сожалению, за прошедшие 25 лет позиция американской Администрации сильно изменилась. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему министр иностранных дел РФ резко высказался об инициативе размещения военного контингента НАТО на территории Украины в рамках «гарантий безопасности».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.