Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассекреченные документы о встрече Путина и Клинтона пролили свет на вопрос НАТО

Попавшие в общий доступ ранее засекреченные материалы подтвердили, что бывший Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в 2000 году заверял российское руководство в отсутствии угроз со стороны расширявшегося Североатлантического альянса.

Попавшие в общий доступ ранее засекреченные материалы подтвердили, что бывший Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в 2000 году заверял российское руководство в отсутствии угроз со стороны расширявшегося Североатлантического альянса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на National Security Archive.

Отмечается, что благодаря сохранившимся заметкам экс-заместителя главы Госдепартамента США Строуба Тэлботта стали известны новые подробности переговоров Президентов Владимира Путина и Билла Клинтона в Москве.

В ходе своего официального визита в 2000 году американский лидер заверил принимающую сторону в том, что расширение блока НАТО «никоим образом не угрожает» интересам РФ.

Как указали на РИА Новости, в рамках встречи лидеров двух держав Билл Клинтон выразил желание решать возникающие между США и российским руководством проблемы через диалог.

Однако, к сожалению, за прошедшие 25 лет позиция американской Администрации сильно изменилась. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему министр иностранных дел РФ резко высказался об инициативе размещения военного контингента НАТО на территории Украины в рамках «гарантий безопасности».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше