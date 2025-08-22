Главы территорий доложили Михаилу Котюкову о готовности образовательных учреждений к началу учебного года

Обращаясь по видеоконференцсвязи, Михаил Котюков сказал: «До 1 сентября осталось не так много времени. Но по ряду объектов нужно еще провести работу с контролирующими органами. Важно, чтобы все шаги были синхронизированы. И главное сейчас — не потерять темп на финишной прямой».
Особое внимание глава региона уделил вопросам строительства и капитального ремонта объектов. Напомним, ко Дню знаний должны открыться четыре новые школы. Две из них в Красноярске: в микрорайоне Аэропорт и на улице Омской. Каждая на 1100 мест. Также новые корпуса должны принять детей в Емельяново и Солонцах. До конца года завершится строительство школы в Уяре.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» проведен капремонт и благоустройство территорий 23 школ, еще в двух завершат работы до конца года.
Отдельно губернатор остановился на вопросе проведения восстановительных работ на объектах образования, которые пострадали весной этого года во время сильного ветра. Аварийно-восстановительные работы выполнены на 64 школах благодаря средствам резервного фонда края, еще 15 объектов районы восстановили собственными силами.
Также Михаил Котюков обратил внимание глав на то, чтобы и вопросы по обустройству подъездных путей, тротуаров и пешеходных переходов, ведущих к образовательным учреждениям, были своевременно решены, поскольку это вопрос безопасности.