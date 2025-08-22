Главы территорий доложили Михаилу Котюкову о готовности образовательных учреждений к началу учебного года

Обращаясь по видеоконференцсвязи, Михаил Котюков сказал: «До 1 сентября осталось не так много времени. Но по ряду объектов нужно еще провести работу с контролирующими органами. Важно, чтобы все шаги были синхронизированы. И главное сейчас — не потерять темп на финишной прямой».