Reuters: США и Европа представили свои варианты мер безопасности для Украины

Источники агентства не смогли назвать какой-либо конкретный сценарий гарантий безопасности для Украины, объясняя это тем, что «детали еще предстоит проработать». Известно лишь, что европейские страны предоставят «львиную долю» любых сил, участвующих в гарантиях безопасности Украины. Вашингтон, в свою очередь, все еще «определяет масштаб своей роли».