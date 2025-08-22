Сегодня в Иркутске отметят День Государственного флага Российской Федерации

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в разных районах города пройдут торжественные мероприятия, концерты и акции, посвященные одному из главных государственных символов страны.
В 13:00 у мемориального комплекса «Вечный Огонь» начнется патриотический митинг-концерт. Там развернут триколор длиной 25 метров.
В 14:00 на площади у памятника Александру III УФНС России по Иркутской области развернет огромный флаг РФ длиной 38 метров.
В Центральной детской библиотеке имени Самсонова (бульвар Постышева, 35) в 12:00 откроется выставка акварельных работ «Гордо реет флаг Российский», пройдут исторические экскурсы и творческие мастер-классы по созданию копий российского триколора. Одновременно в Библиотеке № 16 имени Сергеева (ул. Лермонтова, 59) состоится час русской истории «Наша слава — Российская держава».
Завершится праздничный день в Гуманитарном центре — библиотеке имени семьи Полевых (м-н Университетский, 70), где в 16:00 состоится торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации, а в 17:00 — праздничная творческая программа.
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа с 1994 года. Российский триколор, ведущий свою историю с 1668 года, стал официальным государственным символом 22 августа 1991 года и олицетворяет силу, независимость и единство российского народа.