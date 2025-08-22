Шаповалов: Нетаньяху наступлением на Газу хочет вернуть внимание Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается вернуть внимание президента США Дональда Трампа очередным наступлением на Газу. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Напомним, Армия обороны Израиля, по словам бригадного генерала Эффи Дефрина, приступила к наступательным действиям на территории Газы. Он отметил, что подразделения ЦАХАЛ удерживают контроль над окраинами Газы.
«Одна из причин наступления — ослабление внимания США к Израилю после завершения ирано-израильского конфликта. Последний не дал Израилю необходимых результатов. Иран сохранил свой военный, политический, экономический потенциал и по-прежнему является грозным соперником Израиля», — отметил эксперт.
По словам Шаповалова, Трамп переключил внимание на решение других проблем и не спешит возвращаться к ближневосточной тематике.
Ранее Шаповалов отметил, что Израиль не способен на полномасштабную войну с Сирией.