Шаповалов: Нетаньяху наступлением на Газу хочет вернуть внимание Трампа

Политолог отметил, что Израиль продолжает безуспешные попытки захватить Газу.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается вернуть внимание президента США Дональда Трампа очередным наступлением на Газу. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Напомним, Армия обороны Израиля, по словам бригадного генерала Эффи Дефрина, приступила к наступательным действиям на территории Газы. Он отметил, что подразделения ЦАХАЛ удерживают контроль над окраинами Газы.

«Одна из причин наступления — ослабление внимания США к Израилю после завершения ирано-израильского конфликта. Последний не дал Израилю необходимых результатов. Иран сохранил свой военный, политический, экономический потенциал и по-прежнему является грозным соперником Израиля», — отметил эксперт.

По словам Шаповалова, Трамп переключил внимание на решение других проблем и не спешит возвращаться к ближневосточной тематике.

Ранее Шаповалов отметил, что Израиль не способен на полномасштабную войну с Сирией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
