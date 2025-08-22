Сырский не сможет посетить больного отца в России из-за объявления в розыск

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский лишён возможности посетить в России тяжелобольного отца по причине нахождения в федеральном розыске, инициированном МВД РФ в мае 2023 года. Как пояснили РИА «Новости» в правоохранительных органах, попытка пересечения границы приведёт к немедленному задержанию военачальника.