Сырский не сможет посетить больного отца в России из-за объявления в розыск

Согласно ведомственной базе данных, Сырский фигурирует по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретная квалификация обвинений не подлежит разглашению. Правоохранительные органы подчёркивают, что правовые механизмы не предусматривают исключений для лиц, объявленных в федеральный розыск, независимо от обстоятельств.
Ранее брат главкома Олег Сырский подтвердил, что их 86-летний отец находится в критическом состоянии во Владимирской области. Он призвал не беспокоить семью в связи с сложившейся ситуацией.