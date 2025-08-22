Стало известно, какую неожиданную причину смерти чаще всего указывают бойцам ВСУ

В распоряжении агентства оказался ряд медицинских заключений. В трех из них причинами смерти названы минно-взрывные травмы и сопутствующие повреждения, характерные для условий боевых действий. Также хакеры передали реестр потерь одной из частей ВСУ, включающий 30 фамилий, где同样 указаны исключительно боевые причины летального исхода: последствия взрывов, ранения осколками и пулевые поражения.