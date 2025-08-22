Президент Венесуэлы анонсировал перепись и зачисление в ряды ополчения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 22 августа, объявил о проведении в субботу и воскресенье общенациональной переписи. Также он заявил о процессе зачисления в ряды боливарианской милиции.
«Я счел необходимым, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии присоединения к боливарианской милиции.
Для этих целей в стране в выходные задействуют штабы воинских частей, военные подразделения и площади городов. Также будут задействованы около 16 тыс. баз народной обороны.
К слову, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп может задействовать «американские силы» для борьбы с наркотрафиком. Не исключено, что Штаты пойдут на военную операцию в Венесуэле.
Напомним, что к берегам Венесуэлы были направлены три американских военных корабля.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.