Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Венесуэлы анонсировал перепись и зачисление в ряды ополчения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 22 августа, объявил о проведении в субботу и воскресенье общенациональной переписи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 22 августа, объявил о проведении в субботу и воскресенье общенациональной переписи. Также он заявил о процессе зачисления в ряды боливарианской милиции.

«Я счел необходимым, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии присоединения к боливарианской милиции.

Для этих целей в стране в выходные задействуют штабы воинских частей, военные подразделения и площади городов. Также будут задействованы около 16 тыс. баз народной обороны.

К слову, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп может задействовать «американские силы» для борьбы с наркотрафиком. Не исключено, что Штаты пойдут на военную операцию в Венесуэле.

Напомним, что к берегам Венесуэлы были направлены три американских военных корабля.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше