Президент Венесуэлы анонсировал перепись и зачисление в ряды ополчения

«Я счел необходимым, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз», — заявил Мадуро на церемонии присоединения к боливарианской милиции.